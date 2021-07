Perde il fucile e non denuncia lo smarrimento, scatta il deferimento all'autorità giudiziaria

L'uomo, controllato dai carabinieri nell'ambito degli accertamenti sui detentori di armi, non è stato in grado di fornire giustificazioni sulla scomparsa

La distrazione è costata una denuncia a piede libero a un 53enne di Pennabilli che, controllato dai carabinieri nell'ambito degli accertamenti sui detentori di armi, si è accorto di aver perso un fucile. Nel corso dell'ispezione, infatti, i militari dell'Arma si sono resi conto che la doppietta mancava all'appello. Il 53enne non è stato in grado di spiegare la mancanza sostenendo di non riuscire nemmeno a fornire una data sulla possibile scomparsa.