Perde il lavoro, si ubriaca e inizia a rubare in un negozio

Ha cercato di annegare nell'alcol la disperazione di essere stato licenziato ma, per un 46enne di Taranto, le cose si sono messe peggio tanto da finire arrestato per rapina. L'uomo, arrivato in Riviera come lavoratore stagionale, era in prova come pizzaiolo in un ristorante di Cattolica ma dopo 2 settimane di lavoro nella mattinata di martedì il titolare del gli ha annunciato che il loro rapporto si doveva interrompere. L'uomo non ha trovato di meglio da fare che iniziare a bere smodatamente fino a perdere il controllo e iniziare a vagare senza meta lungo le strade della Regina. Verso le 15, passando davanti a un negozio di pelletteria, il 46enne si è impossessato di 5 borselli da uomo per un valore di 150 euro per poi fuggire a gambe levate.

La proprietaria, accortasi di quanto stava accadendo, si è messa a inseguire il malvivente con lo scooter e una volta raggiunto l'uomo ha dapprima consegnato il maltolto alla donna per poi strappargli nuovamente dalle mani la refurtiva ferendola lievemente a un polso. Ad assistere al tafferuglio è stata un'albergatrice che ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che, arrivati sul posto, hanno bloccato il pugliese arrestandolo per rapina impropria e lesioni personali.

Processato per direttissima mercoledì mattina, difeso dall'avvocato Ilaria Perruzza, il 46enne ha sostenuto davanti al giudice di non ricordare molto di quanto accaduto a causa del troppo alcol ingerito e di aver strappato dalle mani della commerciante i borselli poichè convinto di aver riposto all'interno di uno di essi la sua dentiera. Il legale dell'imputato ha chiesto i termini a difesa e il magistrato, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti del tarantino il divieto di dimora nella provincia di Rimini fino alla prossima udienza.