Perde l'orientamento durante l'escursione e comincia ad urlare: recuperato col battello

Escursione con perdita di orientamento domenica pomeriggio per un 58enne riminese. Intorno alla 16,15 la squadra del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Centrale Operativa 112 perché alcuni canoisti avevano sentito delle urla provenire da un bosco nella zona della diga di Ridracoli, all'altezza di Fosso degli Altari, nel comune di Bagno di Romagna. Immediatamente sono state inviate cinque squadre, in quanto l’area è molto vasta e la copertura telefonica è assente. Nel frattempo in “disperso” un 58 enne residente a Rimini, non raggiungibile telefonicamente, in autonomia ha ritrovato il sentiero che lo riportava alla diga, dove è stato recuperato dal battello navetta.