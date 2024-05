"Pericoloso per l'ordine pubblico": il Questore chiude un hotel

L'ultimo episodio risale allo scorso 19 aprile quando Volanti e Radiomobile dei carabinieri erano intervenuti per una feroce lite, conclusasi con un accoltellamento, all'interno di un hotel nella zona sud di Rimini. In seguito a quell'episodio il personale della Questura aveva eseguito una serie di accertamenti sulla struttura ricettiva al termine dei quali il Questore di Rimini, Olimpia Abbate, ha ritenuto l'albergo "pericoloso per l'ordine pubblico" e sulla base dell'articolo 100 del Tulps disposto la sua chiusura con la sospensione della licenza per 1 mese. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra di Polizia Amministrativa, infatti, tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024 la gestione dell'hotel era al di fuori di ogni regola.

In particolare venivano ospitati, senza essere registrati nel portale degli alloggiati della Questura, non solo soggetti pregiudicati ma anche dediti a numerosi crimini. In pochi mesi, infatti, le forze dell'ordine avevano trovato al suo interno 6 persone poi arrestate e altre 3 denunciate a piede libero ritenute responsabili di furti, reati legati agli stupefacenti e clandestini. Oltre a questo sono stati numerosi gli interventi di polizia e carabinieri per ospiti molesti ed altri gravi fatti come quello di una donna che, ospite nella struttura ricettiva, da una finestra si era messa a lanciare oggetti in strada rischiando di colpire i passanti e quanto si trovava alla portata della sua mira.