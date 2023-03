Permessi più facili per installare i pannelli fotovoltaici sui tetti del centro storico

Maglie "più larghe" per installare pannelli fotovoltaici anche in centro a Rimini e area del Settebello idonea ad ospitare le attività del mercato coperto. La terza commissione del Comune ha dato parere favorevole alle "controdeduzioni alle osservazioni della variante specifica al Rue", ultimo step, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale. "Si perfeziona così l'atto urbanistico adottato dall'amministrazione nel dicembre scorso- spiega una nota del palazzo comunale- e che si pone come obiettivo prioritario quello di mettere a disposizione maggiori strumenti per semplificare i processi di sostituzione o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, evitando il consumo di suolo e incentivando in particolare la riqualificazione energetica". In sostanza, la novità più importante riguarda la possibilità di installare impianti fotovoltaici negli edifici pubblici e privati nell'area del centro storico, in cui sono comunque presenti specifici vincoli posti a tutela di una zona di pregio della città. Con le modifiche introdotte si consente l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici anche sugli edifici ad oggi esclusi, quelli classificati in tutela B, a seguito di parere favorevole della commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio e della valutazione di non visibilitàda spazi pubblici e visuali sensibili. Mentre per gli edifici di categoria A l'intervento sarà possibile solo con l'autorizzazione della Soprintendenza. Inoltre, si prevede la possibilità- con esclusione della città storica- di posizionare tettoie fotovoltaiche anche su parcheggi di proprietà comunale e di aree produttive e polifunzionali.

Ammissibili inoltre- con esclusione della città storica- di pergolati filtranti solari termici o fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti. "Con l'approvazione della variante al Rue ci dotiamo di uno strumento di pianificazione aggiornato, che interviene in particolari su aspetti prioritari nell'attuale contesto, quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente senza il consumo di nuovo suolo", sottolinea l'assessore alla Pianificazione del territorio, Roberta Frisoni. La delibera di approvazione della variante al Rue accoglie anche la proposta di emendamento, presentata dal sindaco, attraverso cui si ritiene idonea l'area del parcheggio del cinema Settebello ad ospitare la sede temporanea degli operatori del mercato coperto, durante la fase di realizzazione della nuova moderna struttura all'ex convento di San Francesco.