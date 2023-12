Dalla perquisizione spuntano 60 pasticche di ecstasy, il controllo vicino a un locale da ballo

I Carabinieri della Stazione di Santarcangelo di Romagna hanno tratto in arresto per ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne pesarese. Durante la serata di venerdì (22 dicembre), nel corso di un’operazione mirata al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, i militari hanno proceduto al controllo del giovane nei pressi di un noto locale da ballo di quel comprensorio. L’atteggiamento sospetto dello stesso era stato notato dai militari che hanno deciso di approfondire i controlli. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 60 pasticche di ecstasy, 8 dosi ketamina, mezzo grammo di cocaina e 2,5 grammi di hashish, nonché la somma di euro 100 in contanti, il tutto sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto pertinente all’ipotesi d’accusa. L’indagato, al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto nelle prossime ore.