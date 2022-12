Perquisizione con le unità cinofile, in casa custodiva della cocaina. Arrestato dai Carabinieri

Nella prima mattinata di martedì (20 dicembre), con il supporto dell’unità cinofile antidroga di Bologna, i militari della sezione operativa dei Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare e tratto in arresto un giovane italiano, incensurato, nella cui abitazione sono stati trovati più di 20 grammi di cocaina e tutto il materiale ritenuto necessario per il successivo confezionamento ai fini di spaccio, in ipotesi d’accusa. Il ragazzo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto in queste ore.