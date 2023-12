Persa ogni speranza per Giovanni Pangrazi, l'anziano ritrovato cadavere

Si sono perse le speranze per Giovanni Pangrazi, l'anziano di San Giovanni in Marignano disperso dal giorno di Natale, il cui corpo è stato trovato dalle squadre di ricerca nel greto del torrente Ventena. Il cadavere è stato individuato nel primo pomeriggio di giovedì nei pressi del casello autostradale di Cattolica-San Giovanni. L'87enne era riverso in una fitta macchia di vegetazione, impossibile da scorgere, ed è stato fondamentale il fiuto di un cane del Nucleo Cinofilo dei vigili del Fuoco che ha partecipato alle ricerche. Del ritrovamento è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia, ed il cadavere è stato ispezionato dal medico legale intervenuto sul posto.

Pangrazi si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio del 25 dicembre, per fare una passeggiata dopo il pranzo natalizio. Quando i parenti non lo hanno visto ritornare hanno dato l'allarme e, fin da subito, si è mossa la macchina dei soccorsi. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco si sono mossi i volontari della Protezione civile e i carabinieri che, per oltre due giorni, hanno battuto il territorio palmo a palmo fino al tragico epilogo.