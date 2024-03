Perse la vita in un maxi tamponamento in A14, chiesto rinvio a giudizio per due automobilisti

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per due automobilisti coinvolti nel maxi tamponamento in A14 del 16 marzo dello scorso anno dove aveva perso la vita l'84enne Nora Fiecconi originaria di Ancona e la vedova dello storico notaio bergamasco Alessandro Fiecconi. Il sinistro si era verificato nel tratto riccionese dell'autostrada dove, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati, un 29enne di Pesaro e un 79enne di Fermo, avevano tamponato l'auto sulla quale viaggiava la vittima. Nonostante i veicoli procedessero entro i limiti di velocità consentiti in A14, in quello specifico frangente avrebbero dovuto rallentare perché la corsia era stata già parzialmente ristretta a causa di un precedente incidente. Sullo stesso tratto di autostrada solo 15 minuti prima si era verificato un incidente tra una Mercedes e una Citroen, per cui visibilità e carreggiata, dove era stato sistemato un “moviere”, si erano notevolmente ridotte. In tali circostanze il codice della strada prevede che il conducente moderi la velocità per avere il tempo di frenata. Il tamponamento infatti secondo la Procura si verificò proprio perché l’auto della Fiecconi, condotta da un autista mentre la donna era sul sedile posteriore, aveva correttamente decelerato finendo tamponata dalle due auto che seguivano invece a velocità regolare.