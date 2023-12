Ore di angoscia, nessuna notizia di Giovanni. Le ricerche proseguono a spron battuto

Non ci sono aggiornamenti dopo la scomparsa di Giovanni Pangrazi, 87 anni, di San Giovanni in Marignano, visto per l’ultima volta dai parenti dopo il pranzo di Natale. Da allora si sono perse le tracce, anche l’ultima nottata di ricerche non ha portato alcuna novità. Sin dalla prima mattina di mercoledì (27 dicembre) i sopralluoghi sono ripartiti a spron battuto. A fornire gli ultimi aggiornamenti è la figlia Daniela: “Purtroppo non c’è nessuna notizia, stiamo continuando a cercarlo dappertutto, ringrazio i volontari e tutte le persone che ci stanno dando una mano, purtroppo più passano le ore e più le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono. Siamo angosciati, perché era solito fare una passeggiata e non c’era mai stato alcun problema”.

Giovanni Pangrazi aveva pranzato il giorno di Natale con i parenti. Poi nel pomeriggio si era fatto accompagnare al Circolo, dove era solito prendere un caffè e scambiare qualche chiacchiera con gli altri frequentatori. Dopodiché faceva ritorno a casa. Ma questa volta i suoi parenti non l’hanno visto rincasare. “Fisicamente stava bene – racconta la figlia -, da poco tempo avevamo accertato il sorgere di una demenza, aveva qualche problema di memoria, ma ha sempre fatto le sue passeggiate per San Giovanni senza mai alcun tipo di difficoltà”.

Parenti, amici, volontari e forze dell’ordine hanno ripercorso in lungo e in largo le strade che Giovanni era solito frequentare, senza però alcun risultato. Era solito andare a passeggiare anche nelle vicinanze del fiume Ventena, luogo in cui si è concentrata maggiormente l’attenzione dei ricercatori. Al momento della scomparsa l’anziano indossava un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Se vi capitasse di vederlo è importante contattare subito i Carabinieri al 112. E’ a pieno regime l'impegno della Stazione Mobile che resta fissa in Piazza Silvagni a San Giovanni. Sono al lavoro Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ma anche di numerosissimi cittadini che collaborano nelle ricerche con grande dedizione.