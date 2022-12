Non si vedeva in giro e non rispondeva al telefono: trovato morto nel giorno di Natale

Dramma di Natale a San Giovanni in Marignano. Un anziano di 76 anni è stato trovato senza vita domenica sera all'interno della sua abitazione. Preoccupati dal fattoche l'uomo non si vedeva in giro e non rispondeva al telefono è scattato l'allarme. Poco dopo le 19 i vicini, preoccupati, si sono mobilitati, recandosi nell'abitazione dell'uomo, ma dall'altro lato della porta nessuno acceno di risposta. Il campanello suonava continuamente a vuoto.

E così è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Aperta la porta, il personale del 115 lo ha trovato esamine nel letto. Allertati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e alleratare i carabinieri.