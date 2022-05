I personal trainer a lezione a Rimini Wellness, sale in cattedra il campione olimpico Jury Chechi

RiminiWellness è da sempre sinonimo di allenamento, divertimento ed emozioni per il pubblico di sportivi e appassionati. Ma non solo: all’offerta Active la manifestazione di Italian Exhibition Group affiancherà un’offerta formativa per i professionisti del futuro. Anche nella sua 16esima edizione, in programma dal 2 al 5 giugno alla fiera di Rimini e sulla Riviera, corsi di alto livello per gli addetti ai lavori e per chi vuole trasformare la sua passione per lo sport nella propria professione.

Benessere sportivo

Si partirà il 2 in collaborazione con Fitnessbook.it: focus su esercizio callistenico e nutrizione nel loro ruolo di primo piano in una fase di recupero funzionale. Modererà il dottor Gian Mario Migliaccio e presenzierà un comitato scientifico composto dal campione Jury Chechi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 che spiegherà le principali problematiche funzionali legate alla specifica tipologia di training, dal dottor Luca Deidda e dal dottor Gabriele Costa , oltre al bodybuilder Andrea Presti. Tra i relatori, il dottor Matteo Ferrero, chirurgo specializzato in Ortopedia della Mano, Vincenzo Iodice, fisioterapista specialista di atleti internazionali e olimpici, Luciano Gemello, Phd in Metodologie Molecolari e Morfo funzionali applicate all’esercizio fisico, nonché Pt e preparatore atletico, e i dietisti Giacomo Astrua e Jean Paul Perret.

Personal trainer

Il preparatore atletico è una figura importante per chi ami tenersi in forma. Negli ultimi due anni questa professione si è sviluppata per via del cambiamento di scenario e del proliferare dell’home fitness e training online. Proprio per il suo ruolo di “guida”, il Pt deve avere una preparazione adeguata e nozioni tecniche che gli consentano di essere un buon imprenditore di se stesso. Giovedì 2, sabato 4 e domenica 5 giugno, Jairo Junior, fondatore di Cross Cardio Culture (disciplina certificata dal Coni e Ereps), terrà un seminario di formazione dedicato a chi vuole intraprendere questa carriera. I temi: l’evoluzione della figura del personal trainer negli anni, i segreti per avere successo nel panorama odierno e i principi cardine dell’allenamento Cross Cardio.

Franchising day

Sabato 4 giugno, sempre in collaborazione con Fitnessbook.it, la prima edizione del Franchising Day, un convegno sul Fitness Manageriale rivolto a chi è già proprietario di una palestra, a chi vorrebbe diventarlo, a imprenditori e a personal trainer interessati alla soluzione del franchising. Relatori i fondatori e rappresentanti di 7 delle catene di palestre più note sul territorio nazionale: AnyTime Fitness Italia, Fit and Go, Audace Palestre, Fit Active, Urban Fitness, FitUp, Fit Express