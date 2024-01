In Comune il 2024 inizia con nuove assunzioni a tempo indeterminato

Programmazione, nuove assunzioni di personale e formazione. La riorganizzazione della macrostruttura dell’ente parte nel 2024 all’insegna di nuove assunzioni con il potenziamento dell’organico a fronte di un logico turnover della macchina comunale tra pensionamenti, mobilità e necessità di ricambio. Rientra in questa programmazione la pubblicazione, il 18 gennaio, del bando di concorso pubblico per l’assunzione di 2 posti di Istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro il 6 febbraio 2024. I due futuri nuovi dipendenti presteranno servizio agli uffici Lavori Pubblici e Manutenzioni.

L’elenco dei candidati ammessi al concorso, sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Coriano e sul sito Internet www.comune.coriano.rn.it nella sezione “Bandi di concorso” con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della prima prova. La selezione avverrà entro il mese di febbraio tramite due prove, una scritta ed una orale. Come previsto dal nuovo Piano del Fabbisogno approvato dalla giunta a fine anno seguiranno ulteriori 2 nuove assunzioni dopo gli ingressi in Comune di altri nove dipendenti nel 2023 per un totale di una sessantina di dipendenti comunali.

”A ridosso delle festività natalizie, era il 20 dicembre, avevamo annunciato il potenziamento e il ricambio dell’organico - afferma il sindaco Gianluca Ugolini -. Un impegno e una programmazione cadenzata, portata avanti in maniera certosina, accompagnata da una costante attività formativa che, per il solo 2023, ha permesso il riconoscimento del passaggio di carriera a 10 dipendenti. Dall’ingresso di nuove leve al potenziamento di uffici dedicati per intercettare risorse da fondi Pnrr, bandi e gare, la macchina comunale lavora senza sosta. A fronte di un impegno quotidiano nel dare risposte puntuali alle esigenze dei cittadini, da parte dei dipendenti così come della giunta e dei consiglieri comunali di maggioranza, sorprende quindi la totale disinformazione della minoranza anche in riferimento alla presunta mancata copertura di responsabili d’area, al contrario pienamente garantita. Una disinformazione tanto più evidente anche per il lavoro svolto di intercettazione di fondi legati a bandi Pnrr, che contrariamente a quanto maldestramente asserito dai consiglieri di minoranza, ci ha permesso di ottenere circa 3 milioni di euro tra fondi Pnrr, statali e regionali, di cui oltre 2 milioni e 100mila da Pnrr".

"Di questi circa 400mila euro sono rivolti alla digitalizzazione dei servizi per il cittadino grazie all’approvazione di 6 nostri progetti presentati nell’ambito del programma europeo Next Generation EU che porteranno evidenti vantaggi con l’adozione dell’App IO, l’estensione dell’utilizzo della piattaforma Spid CIE per la carta d’identità elettronica e per l’abilitazione del Cloud rivolto alle PA locali, oltre alla implementazione di servizi di notifica dell’ufficio anagrafe fino ad tutta una serie di attività già avviate, come ad esempio le iscrizioni online alla mensa e al trasporto scolastico.Uno straordinario lavoro di squadra reso possibile da un continuo interscambio dei settori comunali sia tecnici che amministrativi che, tanto per essere chiari, nelle opere pubbliche ha consentito di realizzare una serie di opere spalmate su tutto il territorio comunale con un finanziamento di fondi PNRR per 1 milione e 760mila euro. Tra gli interventi realizzati per quanto riguarda l’efficientamento energetico abbiamo messo mano alle caldaie più obsolete nelle scuole con 180mila euro e al Centro Giovani per 90mila euro. Con oltre 500mila euro di contributi ottenuti dalla Regione, sempre grazie al lavoro dei nostri uffici, abbiamo ampliato il cimitero di Passano con un contributo di 170mila euro e collegato Coriano-Passano con un nuovo marciapiede per 185mila euro di finanziamento. Grazie ad una gestione oculata dei conti siamo nelle condizioni di investire sia sul territorio che sulla macchina amministrativa dell’ente. Questi sono fatti concreti a favore, e non contro i corianesi, che nulla hanno a che fare con affermazioni strumentali aventi l’unico scopo di generare disinformazione a scapito dei cittadini”.