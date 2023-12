Esce e non torna più a casa nel giorno di Natale, forze dell'ordine e volontari cercano un anziano

Un uomo di 87 anni, Giovanni Pangrazi, residente nel Comune di San Giovanni in Marignano, ha fatto perdere le sue tracce durante il giorno di Natale. I familiari hanno lanciato un appello, diffuso anche dalle pagine social dell’amministrazione, per cercarlo. “Attenzione: da Natale non fa ritorno a casa il signor Giovanni Pangrazi. Indossa un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive. Le forze dell'ordine sono allertate e sono attivate fin da ieri per ricercarlo. Se vi capitasse di vederlo è importante che si contattino i Carabinieri al 112. Un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine e i volontari che fin da ieri si sono messi in moto per le ricerche”. Le ultime sue notizie risalgono al pomeriggio di Natale, lo stanno cercando anche Vigili del fuoco e volontari. Era solito andare a passeggiare lungo il fiume Ventena.