Tragedia sulla battigia, turista annega tra gli scogli

Tragedia sulla battigia di Cattolica dove, nel primo pomeriggio di mercoledì, è annegata un'anziana turista. Il dramma si è consumato intorno alle 14 nel tratto di mare davanti al Bagno 8 dove la vittima, una 75enne straniera residente a Perugia in vacanza con la figlia, si era avventurata in mare per fare il bagno. È stata quest'ultima, non vedendola ritornare a riva, a dare l'allarme. Non è chiaro se la signora sia stata colpita da un improvviso malore che l'ha fatta annegare e, il suo corpo, è stato notato incastrato tra gli scogli. Il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso e, sul posto, è intervenuta la Capitaneria di Porto per le pratiche di rito e per informare il pubblico ministero di turno.