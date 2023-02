Pesava solo più 30 chili, il clochard Franco ora ha una nuova vita. "Ha trovato la forza di fidarsi"

Quando è arrivato all’ospedale Infermi pesava solamente più 30 chili. Era stato colto da un malore lungo la strada e portato al Pronto Soccorso da un passante. Ora per Franco la speranza è quella di potersi costruire una nuova vita. Sta bene, è stato dimesso e ora viene accudito dalla Capanna di Betlemme. Il suo volto è conosciuto da tutti i riminesi, dato che per quasi vent’anni il senza fissa dimora ha vissuto tra piazza Tre Martiri, piazza Cavour e il corso. Di origini siciliane, il clochard è stato probabilmente salvato, le sue condizioni fisiche non gli avrebbero consentito di passare un altro inverno.

Franco è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Che attraverso i suoi profili social racconta l’incontro. “Qualche giorno fa ho ricevuto una delle sorprese più belle che potessi aspettarmi: ho incontrato Franco, all’inizio della sua seconda vita, dopo quasi 18 anni passati in strada – racconta il primo cittadino -. Chi frequenta il centro storico sa chi è Franco. Più di una volta nel corso degli anni abbiamo provato a dargli una mano, senza fortuna. Nelle ultime settimane la sua situazione di salute era diventata molto critica e finalmente ha trovato la forza di fidarsi e soprattutto di farsi aiutare”.

I ringraziamenti: “Grazie al personale dell'Ausl che l'ha preso in cura e ai volontari della Capanna di Betlemme che lo stanno ospitando – conclude il sindaco -, oggi sta meglio, anche se resta ancora chiuso nei suoi silenzi ed è dura strappargli qualche parola. Vederlo in ripresa, regalando anche un sorriso, ha spazzato via per un attimo pensieri e problemi. Una bella giornata”.