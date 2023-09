Pesca alla tratta e 4 mila pasti, con "Rimini in Festa Ringrazia" la grande unione degli operatori turistici

“Rimini in Festa Ringrazia. Perche? finita la stagione ... se ne apre subito un’altra” ha fatto centro. È stata davvero una giornata di festa, quella organizzata domenica (17 settembre) al Porto di Rimini. La manifestazione totalmente gratuita, nata da un’idea del vescovo di Rimini Nicolo? Anselmi e organizzata dagli operatori turistici riminesi e da associazioni di categoria ed enti, ha superato anche le più rosee previsioni. Migliaia di persone (tra cui tante famiglie intere) hanno partecipato ai vari momenti della festa, intrattenuti anche dalla brillante presentatrice Betty Miranda e dal trascinante gruppo dei Musicadesnuda con le loro cover musicali in versione acustica.

L’affluenza è stata talmente alta che la degustazione è iniziata con quasi due ore in anticipo, con 30 persone in cucina che hanno iniziato la cottura del pesce alle ore 15. Sono stati distribuiti circa 4.000 pasti (vongole, sardoncini, crostini), centinaia di pesche e 500 litri di vino 40 i volontari sul campo nella giornata di domenica. Il clima festoso ha caratterizzato l’evento, dalla suggestiva “pesca alla tratta” (a cui ha partecipato anche il Vescovo) alle degustazioni. La giornata voleva essere un ringraziamento per tutto il territorio, per tutti gli operatori del settore e per tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa magnifica estate Riminese, turisti e riminesi stessi, è così è stato.

Il breve intervento del Vescovo di Rimini (“Da pescatori di pesci a pescatori di uomini”) ha caratterizzato la giornata. “Rimini in Festa, nata spontaneamente, fra amici, tra una riflessione, un dialogo, un silenzio, vuole esprimere il desiderio di dire grazie e dirsi reciprocamente grazie” ha detto Nicolò Anselmi. Al lungo, articolato elenco di “grazie” pronunciato dal Vescovo, è seguito anche il ricordo di altre spiagge “ad esempio quella di Lampedusa o della Tunisia, in cui si vivono situazioni umanitarie veramente faticose”. Un pensiero accorato è andato anche a chi vive “situazioni difficili e di profonda povertà e difficoltà, alle vittime del Marocco, della Libia, della guerra in Russia e Ucraina, in Zimbabwe, in Tanzania...”.

Il Vescovo, che ha partecipato alla pesca alla tratta insieme ad altre autorità (tra cui il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore Kristian Gianfreda, l’onorevole Andrea Gnassi, la presidente dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna Emma Petitti, la consigliera regionale Nadia Rossi, il comandante della Capitaneria di Porto Giorgia Capozzella), si è emozionato, “perché all’inizio della mia storia personale c’è il Vangelo di Gesù che duemila anni fa ha chiamato dei pescatori di pesci a diventare pescatori di uomini, a prenderli in una rete da pesca per salvare tutti e dare a tutti gioia e amore”.

“Ringraziamo il Signore di averci voluto romagnoli con il sorriso. – dicono gli organizzatori - Questa è la nostra storia e la nostra vocazione”.

“Rimini in Festa non è una mia idea, ma è nata da un gruppo di amici che nei giorni della terribile alluvione si interrogava sull’andamento dell’estate (Rimini non è solo estate e spiaggia, vive tutto l’anno ma la stagione estiva resta importante) e ha pensato una celebrazione di ringraziamento. – sono ancora parole del Vescovo Nicolò -

La festa ha avuto il colore della gratitudine ed è stata vissuta in un bel clima di unità. Il In un mondo diviso come l’attuale, penso che il tema dell’unità tra le persone sia molto importante. Procedere assieme, anche al passo dei fratelli più difficoltà, è faticoso ma in questo modo non si perde nessuno ed è infinitamente più bello e molto evangelico. Da pescatori di pesci a pescatori di uomini: tutti noi siamo pescatori di uomini, laddove dove peschiamo persone nell’unità. Arrivederci al prossimo anno”.

Secondo tutte le realta? che hanno collaborato attivamente a questa iniziativa - Confartigianato Imprese Rimini, Cooperativa Operatori di Spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini, Federalberghi Rimini, Confesercenti Rimini, Legacoop Agroalimentare, Confcommercio Rimini, Coldiretti Rimini, SIB Rimini, Confcooperative Romagna, Cna Rimini, Confagricoltura di Forli?-Cesena e di Rimini, Consorzio Piadina Romagnola Igp, Punto Verde, Pro Loco Montegridolfo, Gli orti di Astolfi, Consorzio Gestione Pesca Molluschi Bivalvi Rimini e tantissimi altri – il progetto “Rimini in Festa Ringrazia” potra? diventare un appuntamento fisso per la comunita? riminese.