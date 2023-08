Pescatore non rientra a terra, il cadavere trovato tra gli scogli

Tragedia nello specchio di mare di Bellaria dove, nella prima serata di lunedì, un anziano pescatore ha perso la vita. L'uomo, un turista 85enne di Milano, secondo quanto ricostruito intorno alle 18 si era avventurato poco lontano dalla costa davanti al Bagno 50 con un moscone pare per cercare le cozze. Intorno alle 20, non vedendolo tornare, la badante ha lanciato l'allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la motovedetta e il gommone della Capitaneria di Porto coi militari che hanno subito individuato il pattino con nessuno a bordo. Le ricerche, poco dopo, hanno permesso di trovare il corpo esanime dell'anziano incastrato tra gli scogli. E' stato necessario il supporto dei vigili del fuoco per recuperare i poveri resti e, intorno alle 22, riportarli sulla battigia dove il medico legale ne ha dichiarato il decesso ed è stato informato il magistrato di turno. Nella giornata di martedì sono attesi a Rimini i partenti dell'85enne per le tristi formalità del riconoscimento del corpo.