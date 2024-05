Pesce non tracciato senza controlli igienici e un dipendente in nero, ristoratore nei guai

Una maxi multa da 2mila euro e 70 chili di pesce sequestrato. Questo il bilancio di un controllo congiunto da parte dei carabinieri Forestali, Municipale, Capitaneria di Porto e tecnici dell'Asl in un ristorante di Rimini nord incappato in una lunga serie di irregolarità. Le forze dell'ordine, infatti, nel corso degli accertamenti non solo hanno trovato un dipendente in nero ma, allo stesso tempo, individuato gravi anomalie nell'approvvigionamento e nella conservazione delle materie prime. Secondo quanto emerso i prodotti ittici erano privi della tracciabilità e, oltre a non poter determinare la loro provenienza, anche la conservazione presentava delle problematiche potenzialmente pericolose per gli avventori. Oltre a non aver rispettato le normative della direttiva Haccp, il sistema di controllo relativo alla produzione degli alimenti che ha come obiettivo la garanzia della sicurezza igienica e della commestibilità, sono state rilevate delle irregolarità di natura igenico-sanitaria come non aver garantito la corretta catena del freddo nella fase di conservazione e vendita. Sul fronte degli accertamenti amministrativi, invece, è stata rilevata la mancanza dei prezzi su alcuni prodotti preconfezionati e altre irregolarità.