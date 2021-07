Pesce sottomisura sui banchi del mercato, scatta la multa della Capitaneria

Blitz della Capitaneria di Porto di Rimini, nella mattinata di mercoledì, al mercato del pesce coi militari che si sono presentati tra i banchi insieme al pernale medico veterinario dell’Ausl. I controlli sono stati effettuati per verificare che il prodotto in commercio rispettasse le norme europee e nazionali a tutela degli stock ittici e delle specie protette. A finire nei guai è stato un commerciante che aveva messo in vendita del pescato sottomisura rispetto agli standard. I pesci, della misura inferiore ai 20 centimetri, sono stati sequestrati per un totale di 24 chili che è valso al trasgressore un verbale da 250 a 1500 euro oltre alla decurtazione di 5 punti sulla Licenza di pesca dell'unità che ha sbarcato la merce. Il pescato, invece, dopo essere stato dichiarato idoneo al consumo umano è stato donato alla Caritas.