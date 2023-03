Pesta a sangue la compagna, dopo la feroce lite l'uomo violento precipita dal terrazzo

Fine settimana particolarmente agitato in un residence di Miramare dove, per ben due volte, sono dovuti intervenire i carabinieri che alla fine hanno arrestato un 38enne ucraino dopo che questi si era buttato dalla finestra della struttura ricettiva. Tutto ha avuto inizio nella notte tra sabato e domenica quando, a chiamare il 112, era stata una 44enne ucraina per chiedere aiuto. La donna ha spiegato ai carabinieri di essere in pericolo in quanto il compagno, in preda all'alcol, la stava picchiando. Sul posto si è precipitata una pattuglia dell'Arma ma, all'arrivo delle divise, la situazione era sembrata essere tornata alla normalità tanto che la presunta vittima che non presentava segni di percosse aveva cercato di minimizzare l'accaduto. Una conferma era arrivata anche dall'uomo che, oltre a confermare la versione, aveva parlato di una banale discussione. Dopo aver identificato entrambi, e accertato che non vi era nulla di anormale, i carabinieri erano ripartiti.

La domenica mattina, però, a richiamare il 112 era stato un passante che aveva dato l'allarme per un uomo che dal residence si era buttato dalla finestra. Un volo che, fortunatamente, era stato attutito dal tendone di plastica del negozio sottostante. I militari si sono nuovamente precipitati scoprendo che l'uomo volato dal terrazzo era il 38enne della notte precedente e, mentre cercavano di ricostruire cosa fosse successo, dalla struttura ricettiva è uscita in lacrime la 44enne chiedendo nuovamente aiuto e spiegando di essere stata nuovamente picchiata. L'ucraino, visibilmente alterato, ha iniziato ad insultare la compagna scatenando un nuovo parapiglia.

Calmate le acque è stato possibile accertare che dopo l'intervento notturno dei carabinieri la coppia aveva nuovamente iniziato a litigare e, nel parapiglia, il 38enne aveva spintonato la compagna facendola cadere a terra sbattendo la testa sul pavimento. Spaventata, la donna era fuggita fuori dalla stanza ma era stata raggiunta nella reception e presa a schiaffi. Solo l'intervento di un dipendente della struttura ha evitato il peggio convincendo l'uomo a rientrare in camera. Nella furia, però, l'ucraino ha bloccato la porta della stanza rimanendo chiuso dentro ed è stato a questo punto che si è avventurato fuori dalla finestra da dove è poi precipitato.

E' stato così possibile appurare che il 38enne, spesso in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe perso il controllo aggredendo la compagna. Alla luce dei fatti, i carabinieri hanno provveduto ad arrestare l'uomo per maltrattamenti anche se la compagna si è rifiutata di sporgere denuncia nei suoi confronti e di essere accolta in una struttura protetta. L'ucraino è stato quindi portato in carcere in attesa della convalida fissata nei prossimi giorni.