Peter Pan regala emozioni a due passi da Castel Sismondo. Buona la prima dello show in piazza

Piazza Malatesta gremita per l’esordio dello spettacolo di Peter Pan. Prime due serate nel fine settimana. E ora è già tempo del bis. Molte famiglie, tanti bambini, hanno assistito allo show completamente gratuito. Una tra le novità dell’estate 2022 a Castel Sismondo. Peter Pan nei Giardini di Kensington è uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole che porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone. L'appuntamento è alle 21.30 con replica alle 22.30. Lo spettacolo è replicato anche domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto, sempre alle 21.30 e alle 22.30.

Una piazza che diventa un luogo incantato, tra coreografie volanti e videoproiezioni d’autore, per spalancare gli occhi al sogno e viaggiare in un’epoca fuori dal tempo. Una magia che si rinnova grazie ad un nuovo straordinario spettacolo che colora di fantasia e sogno l’estate 2022 di Rimini. Dopo avere diretto Il maestro che camminava su pezzi di cielo, l’evento di inaugurazione del Fellini Museum nel 2021, Monica Mainone torna a Rimini con: Peter Pan nei Giardini di Kensington, un racconto per immagini con la compagnia Festi Group.

Prodotto da Studio Festi - con video scenografie di Matthias Schnabell e di Edoardo Maimone - lo spettacolo è tratto dal testo di J. M. Barrie Peter Pan in Kensington Gardens che sta alla base della creazione del mito di Peter Pan, ovvero dell’eterna giovinezza attraverso l’archetipo del giardino come salvezza in grado di poter compensare la frenetica vita di città.

I prossimi show

Venerdì 5: ore 21:30 con replica ore 22:30

Sabato 6: ore 21:30 con replica ore 22:30

Venerdì 12: ore 21:30 con replica ore 22:30

Sabato 13: ore 21:30 con replica ore 22:30

Domenica 14: ore 21:30 con replica ore 22:30

Lunedi 15: ore 21:30 con replica ore 22:30