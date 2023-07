Petitti a "Salotto blu": "Turismo? Gli enti pubblici hanno fatto investimenti, i privati facciano la loro parte"

Emma Petitti, presidente della Assemblea Legislativa Regionale, ex Deputata del Partito Democratico, è stata ospite della trasmissione televisiva di apprendimento condotta da Mario Russomanno, che andrà in onda martedì (11 luglio) alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, esprimendo opinioni su temi di attualità. Le attuali difficoltà del turismo? "Prima la pandemia, adesso l'alluvione, lasciano eredità pesanti, è indubbio. Ma il nostro modello turistico sconta anche limiti antichi e strutturali. In riviera nell'ultimo decennio gli enti pubblici hanno operato grandi ammodernamenti, ora serve uno sforzo da parte dei privati". Il Commissario Figliuolo? "Persona eccellente, ma nomina tardiva. Entro l'estate vanno fatti lavori complessi, altrimenti correremo altri rischi". La politica è divisa? "Dobbiamo tutti lavorare con un solo obiettivo, è vero che nel 2024 si vota, ma alla campagna elettorale dovremo pensare più avanti. Altrimenti tutto si complica".