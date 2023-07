Dalle parole ai fatti, online la petizione per abolire la Notte Rosa. "Firmate, è ora di cambiare"

Dalle parole ai fatti. Dopo averlo già annunciato durante gli scorsi giorni alla commissaria prefettizia. L’azione trova le firme dei riccionesi Luigi Santi, Gianluca Vannucci, Valentina Villa e Mauro Villa. E’ attiva sulla piattaforma Change.org (link https://chng.it/CzTGmmjV) la petizione per chiedere di Abolire la Notte Rosa per sostituirla “con un altro evento di maggiore qualità”.

“Questo Format infatti ha ormai esaurito la sua energia attrattiva da anni e andrebbe sostituito con un nuovo evento che qualifichi tutto il territorio romagnolo”, scrivono i promotori. La petizione è partita da alcuni cittadini che hanno raccolto sollecitazioni, critiche e richieste da altri cittadini e da operatori economici ormai esasperati “per un evento vecchio e finito che richiama un pubblico di bassa qualità e che richiede uno sforzo enorme da parte di forze dell’ordine, operatori sanitari ed operatori ecologici per limitare i danni di questa manifestazione”. E i promotori aggiungono: “Dopo 18 anni è ora di cambiare, è ora di far sentire la voce dei cittadini per chiedere mediante il Comune di Riccione a VisitRomagna l’abolizione della Notte Rosa”.