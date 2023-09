Petizione dei cittadini per la strada deformata, dopo la raccolta firme arrivano le ruspe

Era il mese di febbraio quando i cittadini avevano deciso di avviare una petizione. Tra i residenti furono raccolte una cinquantina di firme. Erano abitanti di viale Vercelli, a Riccione, stufi dello stato di degrado in cui versava la strada. Nel documento avevano anche spiegato che era stata posizionata una segnaletica verticale con la scritta “strada dissestata”, ma che “non avrebbe risolto le criticità, lasciando inalterata la pericolosità della viabilità”. I residenti avevano spiegato che da mesi la strada presentava un manto stradale molto deformato e pericoloso per la circolazione e l’incolumità dei cittadini, a causa anche delle radici dei pini fuori controllo. Durante gli scorsi giorni, però, sono arrivate ruspe e camion per risolvere la situazione. A raccontare l’operazione conclusa è l’ex assessore Simone Imola che si era preso a cuore il disservizio: “Avevo detto che mi sarei dato da fare con i fatti e non a prole, finalmente dopo l’incontro pubblico si è arrivati alla soluzione”.