Pettirossi nelle trappole con la colla per i topi. L'appello del Cras: "Osceni metodi di cattura"

La segnalazione arriva dal Cras Rimini, centro recupero animali selvatici. Si registrano casi di uccellini che finiscono nelle trappole con la colla utilizzata per i topi. Questo il messaggio scritto dal Cras attraverso i social: “Solo negli ultimi 3 giorni sono entrati 2 pettirossi finiti nelle trappole con la colla, l’osceno metodo di cattura dei topolini che si intrufolano nelle case. Ed è solo l’inizio dell’autunno. Fate un piccolo sforzo una buona volta! Ci sono cento tipi di altri modi per catturarli vivi e allontanarli. Fate scorrere il ditino sul cellulare, nello stesso modo in cui comprate tutti gli altri oggetti sulle piattaforme. Se siete pigri, incapaci o, banalmente, zoticoni senza cuore, fatevi aiutare da figli o nipoti evoluti. Ce la potete fare a diventare persone migliori”.