Pia compie cento anni, il suo segreto? "Sono sempre andata a piedi, mai auto o motorino"

Grande festa sabato pomeriggio per il compleanno a tre cifre di Pia Pioggia che ha raggiunto il traguardo del secolo di vita a Cattolica. Con in braccio la sua amata cagnolina Sole, Pia ha soffiato sulle candeline dorate con accanto tutti i suoi cari, i due figli Giuseppe e Francesco, i quattro nipoti, le nuore, gli amici di famiglia e l’assessore Nicola Romeo che le ha fatto dono di un mazzo di fiori da parte dell’amministrazione comunale, della sindaca Franca Foronchi, e di tutta la comunità di Cattolica. Pia è la decana delle chef. Per tutta la vita ha lavorato come cuoca nelle cucine degli hotel. Una Regina tra i fornelli con le sue ricette con cui ha deliziato per anni i palati di centinaia di turisti. E oggi si gode il suo centesimo compleanno. Ma la ricetta per arrivare al secolo di vita? Pia ne ha rivelate due: “Più si lavora e più si vive e sono andata sempre a piedi, tutta la vita, niente macchina, niente motorino, niente bicicletta”.