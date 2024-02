La piadina alla conquista di Dubai. "Qui è un prodotto poco conosciuto, chi lo assaggia impazzisce"

Dubai World Trade Center ospita dal 19 al 23 febbraio 2024 la 29esima edizione di Gulfood, il più grande salone specializzato in Medio Oriente per l'industria alimentare e delle bevande. Gli Eau sono uno snodo distributivo strategico verso Medio Oriente, Africa orientale e Asia meridionale. Il Paese ha sviluppato un sistema infrastrutturale efficiente, piattaforme di stoccaggio innovative, una rete viaria ramificata e hub logistici imponenti, tra i quali il Dubai International Airport (1° scalo per passeggeri e 3° per traffico totale) e Jebel Ali Port (10° porto più grande del mondo e 1° del Medio Oriente).

Gli Eau importano l'87% del loro fabbisogno alimentare e i temi dell’accesso alle fonti alimentari, della qualità del cibo e della sicurezza delle catene di approvvigionamento sono ritenuti aspetti importantissimi. In linea con i mercati internazionali evoluti, anche gli Eau si rivelano sensibili al trend dell’alimentazione sana e sostenibile; gli Emirati Arabi Uniti rappresentano infatti un mercato di grandissimo potenziale per il Made in Italy di Qualità. È proprio per questo motivo che il patron di Riccione Piadina, Roberto Bugli, insieme all’Export Manager Gianleone Salvadori e al responsabile Tasting Department Cristopher Bugli hanno deciso di essere presenti con la Piadina Romagnola Igp.

Arrivano proprio da Dubai le prime parole di Gianleone Salvadori, Export Manager di Riccione Piadina: “Come in tanti Paesi del Mondo, anche a Dubai impazziscono assaggiando la nostra Piadina, un prodotto ancora poco conosciuto che avrà sicuramente un brillante futuro”. Roberto Bugli, patron di Riccione Piadina: “Grazie alla partnership con Truebell, prestigioso importatore che ha già posizionato i nostri prodotti nella catena di Grande Distrubuzione di Dubai Spinneys, siamo qui a farli assaggiare a un grande pubblico di Buyer e operatori specializzati che sono alla ricerca di prodotti di altissima qualità. Siamo molto soddisfatti di questo primo passo verso un mercato che si dimostra attento alle nuove tendenze, ad un’alimentazione salutare e ai prodotti tipici italiani di eccellenza”.