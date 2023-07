La piadina romagnola protagonista ad Asti: il ricavato alle aziende cerealicole alluvionate

Piadina Romagnola Igp e Carpione piemontese: un matrimonio nel segno della solidarietà a favore di piccole realtà agricole danneggiate dall’alluvione. Un’unione “celebrata” venerdì ad Asti in occasione del ‘Carpionato del mondo’, evento al quale ha partecipato il presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp Alfio Biagini. Gli utili della serata, insieme ad altri eventi ospitati sempre ad Asti fino al 23 settembre, andranno al Consorzio della Piadina Igp che li destinerà alle aziende cerealicole colpite dalla recente alluvione. La serata, organizzata dall’Associazione Astigiani, ha visto la degustazione della Piadina Romagnola Igp abbinata al carpione piemontese preparato sotto la supervisione di nonna Anna, sapiente cuoca con “libera docenza” in carpionature.

“È incredibile la quantità di affetto da tutta Italia in favore della Romagna alluvionata in manifestazioni che coinvolgono la Piadina Romagnola – spiega il presidente Alfio Biagini – La città di Bergamo aveva fatto da apripista, lo stesso ha fatto Asti in questa manifestazione che durerà fino alla fine dell’estate. La Piadina da sempre è lo specchio di una Romagna conviviale e solidale, e non possiamo che essere riconoscenti a tutti coloro che danno una mano al nostro territorio e vedono nel ‘nostro pane’ un momento di riscatto e condivisione collettiva”.

“Nello spirito di impegno sociale e culturale l’associazione Astigiani destina sempre una quota dei proventi delle sue manifestazioni ad azioni di concreta solidarietà come già succede da anni grazie al Bagna Cauda Day e ora anche con il Carpionato del Mondo - spiegano Piercarlo Grimaldi e Sergio Miravalle, presidente e direttore di Astigiani - Dopo quanto è successo ci è parso giusto pensare alla Romagna e offrire il nostro aiuto in solidale vicinanza con il Consorzio della Piadina Romagnola Igp".