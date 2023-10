La Piadina Romagnola Igp protagonista a Colonia tra shoow cooking e degustazioni

Tutto pronto per la partecipazione della Piadina Romagnola Igp all’Anuga di Colonia, la fiera dedicata all’alimentare più importante al mondo, con oltre 7.500 espositori provenienti da ogni Paese, 900 dei quali dall’Italia, in programma dal 7 al 11 Ottobre. La presenza del Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola Igp all’Anuga si inserisce all’interno della campagna triennale di comunicazione e informazione del Progetto Choose the European Friendship cofinanziato dall’Unione Europea. La campagna è inoltre finanziata dalle aziende italiane: Adp Food, Alimenta, Casa della Piada Crm, Loriana La Piadina, Morato Pane & Idee, Negroni Umberto, Orva, Piadina da Giorgia, Piadina del Mare, Riccione Piadina, Riviera Piada.

Tutti i giorni in fiera sono in programma due show cooking a base di Piadina Romagnola Igp accompagnata dai prodotti più iconici del nostro Paese per fare conoscere a un pubblico internazionale peculiarità e caratteristiche del prodotto simbolo della terra di Romagna.

La storia della Piadina Romagnola o Piada Romagnola ha origini antichissime e racconta la tradizione della gente della Romagna. Si tratta di un cibo semplice che, nel corso dei secoli, ha identificato e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da simbolo della vita rustica e campagnola a prodotto di largo consumo. Le prime tracce letterarie di questo prodotto sono già presenti nell’Eneide di Virgilio e anche durante l’epoca romana si hanno numerose testimonianze dell’uso di sostitutivi del pane, realizzati con cereali grezzi e accompagnati, come ai giorni nostri, con dei formaggi. La tradizione della Piadina è proseguita lungo i secoli, ritrovando un suo sviluppo nel Medioevo, quando gli abitanti della Romagna cominciarono a utilizzarla con i cereali poveri per non incorrere nella tassazione che subiva il grano. Nel 1371, infatti, il Cardinale Angelico annotava il pagamento di un tributo 2 “piade” a carico della Città di Modigliana.

Sarà possibile incontrare, conoscere e degustare la Piadina Romagnola Igp tutti i giorni alle 12 e alle 16 presso lo stand del Consorzio della Piadina Romagnola Igp, Pad. 5.1 Stand B-069.