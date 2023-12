La piadina si promuove con 400 spot su Mediaset e gli influencer in Italia e Germania

Più di 400 spot da 15 secondi sulle Reti Mediaset a partire dal 24 Dicembre per due settimane, fino al 6 Gennaio 2024. Sono i numeri dello spot per la promozione della Piadina Romagnola IGP, che per la prima volta nella sua storia approda in Televisione. On air anche l’attività di influencer marketing in Italia e Germania.

Le due campagne si inseriscono nel più ampio programma triennale di promozione e informazione cofinanziato dall’Unione Europea, che punta a migliorare il grado di conoscenza delle Indicazioni Geografiche europee e, in particolare, della Piadina Romagnola IGP attraverso un insieme sinergico di attività, che comprendono comunicazione digitale (social e influencer marketing), TV, PR, il Sustainability Tour, In-store promotion, B2B meeting, workshop e incoming tour.

I numeri della piadina romagnola Igp

Secondo il recente Rapporto Qualivita, la Piadina Romagnola Igp risulta al 15° posto assoluto tra i prodotti in valore nel comparto cibo con un peso di 58 milioni di euro, in crescita del +10,3% rispetto al 2021. La Piadina Romagnola Igp è l’unica dei prodotti tipici certificati della Romagna nella top 15.

“La Piadina Romagnola - ha dichiarato Alfio Biagini, Presidente del Consorzio -, è solo quella IGP, un cibo semplice che identifica e unisce la nostra bella terra di Romagna. Lo spot tv ci permetterà di affermare i valori e il gusto del pane nazionale dei romagnoli, come lo definiva Giovanni Pascoli, che può essere gustato e apprezzato in moltissimi modi. Anche a Natale”.

Le campagne

Lo spot ideato e realizzato da SEC Newgate Italia è stato costruito su 3 pilastri valoriali tipici della terra di Romagna: i gesti semplici e antichi, le scoperte infinite, cioè i mille e più modi gustare la Piadina Romagnola IGP e la condivisione, elemento che identifica e unisce.

Parallelamente, da pochi giorni è partita anche l'attività di influencer marketing, che sta coinvolgendo 10 “opinion leader della rete”, 5 in Italia e 5 in Germania come Tirmagno, 565mila follower per il target Italia, e Lifeisfullofgoodies, 300mila follower per la Germania. L’attività è ideata e realizzata da RP Circuiti Multimedia, che insieme a SEC Newgate Italia, si occupa della comunicazione del Progetto Europeo.

Ogni influencer ha ricevuto una box brandizzata composta dalla Piadina Romagnola IGP in due versioni: la spessa e quella sottile alla riminese, avvolta nella ‘ligaza’, il tipico fazzoletto dei contadini romagnoli. Un leaflet spiega e illustra agli influencer gli obiettivi del Progetto, il suo approccio alla sostenibilità e il valore delle produzioni certificate e garantite dall'Unione Europea. Ogni influencer declinerà una propria ricetta della Piadina Romagnola IGP, reinventandola in maniera creativa e originale, utilizzando ingredienti sani, gustosi e sostenibili. L'attività degli influencer si prolungherà fino a gennaio.

Le azioni del programma cofinanziato dalla Unione Europea, che si concluderà il 28 Febbraio 2026 raggiungeranno oltre 200milioni di contatti e quasi 20 milioni i consumatori che alla fine del progetto avranno migliorato le loro conoscenze sui meriti del sistema di qualità UE.