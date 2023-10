La piadina romagnola protagonista in Germania, le azdore preparano in fiera oltre 2.000 assaggi

Curiosità e interesse per la Piadina Romagnola Igp all’Anuga, la più importante fiera del food a livello europeo, che si è appena conclusa a Colonia. Nei cinque giorni di fiera, sono stati oltre 2.500 i visitatori con più di 2.000 assaggi di Piadina Romagnola Igp, farcita con prodotti provenienti da ogni parte del mondo: dalla coppa ed i salumi piacentini al salmone norvegese, dalle erbe di campo alla crema spalmabile.

Protagonista indiscussa dello Stand, l'azdora, figura tipica della tradizione romagnola, che “con le mani in pasta” ha mostrato come si prepara la Piadina Romagnola Igp rispondendo alle domande sugli ingredienti, preparazione e peculiarità del prodotto rispetto ad altri pani simili.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione ad Anuga 2023 - ha dichiarato il presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp, Alfio Biagini - I visitatori hanno mostrato curiosità e vivo interesse per il nostro prodotto, per i valori che veicola e la terra da cui proviene apprezzando anche la sua versatilità e inclusività, capace di accogliere prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Importante anche il supporto fattivo di Cna Rimini e Arezzo”.

Nello Stand anche incontri B2B con buyer, distributori e importatori provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla Germania e Italia, i due Paesi del progetto. Tra le visite istituzionali si segnala quella del Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Germania, Eliomaria Narducci, che ha espresso apprezzamento e interesse per la promozione della Piadina Romagnola Igp in Germania.

La partecipazione del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP all’Anuga è avvenuta all’interno delle iniziative di promozione e informazione del Progetto “Choose The European and Friends” finanziato dall’Unione Europea e dalle seguenti aziende italiane: ADP Food, Alimenta, Casa della Piada CRM, Loriana La Piadina, Morato Pane & Idee, Negroni Umberto, Orva, Piadina da Giorgia, Piadina del Mare, Riccione Piadina, Riviera Piada.

Si tratta di un programma di promozione e informazione triennale (Marzo 2023 – Febbraio 2026) destinato a far conoscere le IGP dei nostri territori in Italia e Germania. Una serie di iniziative che vanno dalle Pr ai social, dalla campagna di pubblicità televisiva e online ad eventi con gli operatori (in Germania) e promozione al punto vendita.