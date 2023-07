La piadineria celebra le gustose eccellenze della Romagna con la serata "Avoglia"

Ha raccolto un buon numero di partecipanti la serata "Avoglia! - 100% italiana”, l’evento eno-gastronomico organizzato per il secondo anno consecutivo da La Casina del Bosco, storica piadineria di Rimini, in collaborazione con Birra Amarcord, birrificio indipendente famigliare romagnolo. L’iniziativa, che aveva come obiettivo quello di celebrare le prelibatezze della Romagna, si è svolto lo scorso 19 luglio. Presenti i principali produttori dell'area romagnola, ognuno con il proprio chiosco, per un itinerario del gusto che, come detto, intendeva valorizzare i prodotti locali a "km 0" e la stagionalità, offrendo un'esperienza culinaria unica che rappresenta la Romagna in tutta la sua diversità, dal mare alla collina.