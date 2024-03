Nuovo piano dell’arenile, si va verso la scadenza per la presentazione delle osservazioni

Il termine per la presentazione delle osservazioni al nuovo piano dell’arenile, lo strumento di pianificazione urbanistica che orienterà la rigenerazione e l’innovazione dei quindici chilometri di spiaggia riminese, è fissato tassativamente al giorno 3 aprile. Dopo l’assunzione del provvedimento da parte della giunta il 12 dicembre 2023 e la successiva pubblicazione della proposta sul Beurert il 3 gennaio, si è aperta la fase di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, entro la scadenza del termine di deposito previsto inizialmente per il 4 marzo 2024 e prorogato successivamente al 3 aprile 2024, data entro e non oltre la quale chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della proposta di piano assunta. Si precisa che le osservazioni che dovessero pervenire dopo quella data non potranno essere prese in considerazione così come previsto dalla normativa.

Dopo la raccolta delle osservazioni e l’elaborazione delle controdeduzioni, è prevista l’adozione del piano in Consiglio Comunale, che sarà poi sottoposto al parere degli enti coinvolti nel Cuav, tra cui Regione e Sovraintendenza. Raccolti tutti i pareri si tornerà in Consiglio per l’approvazione definitiva.

Si ricorda che la proposta di piano è depositata per la libera consultazione, presso il Settore Governo del Territorio nella sede dell’Ufficio di Piano del Comune di Rimini, Via Rosaspina n. 21. Apportando variante al P.T.C.P. ed al P.T.P.R. la documentazione è inoltre depositata presso: il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Rimini, via Dario Campana n. 64, Rimini; la Regione Emilia-Romagna, su supporto informatico, nella sede dell’Area Territorio, città, paesaggio, Viale Aldo Moro n. 30, Bologna; la sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 50, Bologna.