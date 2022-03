Piano asfaltature, ripartono i cantieri su diverse vie. Attenzione a divieti e modifica della viabilità

L'amministrazione comunale di Cattolica informa che il prossimo lunedì (14 marzo) riprenderanno gli interventi di riqualificazione urbana previsti dal programma dell’accordo quadro. Avranno inizio, infatti, i lavori di riasfaltatura della via Don Minzoni nel tratto compreso fra la via Verdi e il Porto. Durante l’intervento la sosta dei veicoli verrà interdetta con adeguata segnaletica di divieto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. L’intervento consiste, nel dettaglio, nella fresatura del manto superficiale e successiva asfaltatura con tappeto di usura. Conclusa tale operazione, nella settimana successiva si andrà a completare la riqualificazione con il rifacimento della segnaletica orizzontale, l'effettuazione delle nuove piantumazioni e l'attivazione dell'impianto di irrigazione.