Piano Comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia, parere favorevole della commissione

La terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla proposta deliberativa per l'approvazione del "Piano Comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile e assimilabili - anno 2024.” Come noto il nuovo regolamento in vigore dalla fine del 2022, è un supporto all'attività amministrativa rispetto a una materia che risponde a norme a livello nazionale ed europeo, all'interno delle quali gli enti locali devono muoversi.

Con la programmazione annuale, l’amministrazione predispone complessivamente il piano per l'anno successivo in base alla presentazione dei programmi che i singoli gestori e le tower company presentano entro il 30 settembre di ogni anno.

Nei giorni scorsi, con un incontro che si è tenuto il 14 novembre, è stato dato corso a un'informazione preventiva per coinvolgere i comitati cittadini interessati a questa materia. La pianificazione, il monitoraggio, il controllo e il confronto con i portatori d'interesse e con i cittadini sono gli obiettivi che guidano il regolamento comunale per l'insediamento degli impianti per la telefonia mobile.

Alcuni dati sull’attività svolta nel 2023

A quasi un anno dall’introduzione del nuovo regolamento, lo Sportello Telefonia (introdotto dall'Amministrazione Comunale nel 2022) ha elaborato un primo report dell'attività condotta, sia di consuntivo rispetto al piano delle installazioni del 2023 sia di programmazione sulla base della mappa delle localizzazioni approvata annualmente dal Consiglio Comunale. Il nuovo regolamento prevede che entro il 30 settembre di ogni anno i gestori delle compagnie telefoniche e le tower company presentino al Comune il proprio piano di sviluppo della rete, indicando le proposte di localizzazione, le aree di ricerca per i nuovi insediamenti, le proposte di co-siting (cioè di condivisione dell'impianto tra diversi gestori) o le modifiche previste sugli impianti esistenti.

Sono state 6 le istanze per localizzazione su nuova struttura presentate dai gestori allo sportello, a fronte delle 21 ipotesi previste nel Piano annuale 2023 delle localizzazioni. Rispetto a queste sei domande, lo Sportello ha rilasciato quattro autorizzazioni; un procedimento è attualmente in corso mentre un'istanza è stata ritenuta non procedibile. Le localizzazioni in co-siting realizzate sono state 11 rispetto alle 26 ipotesi inserite nella programmazione 2023. Non è stata invece presentata alcuna istanza relativamente alle aree di ricerca (per le quali si demanda al gestore l'individuazione) rispetto alle 15 ipotesi di localizzazione indicate dai gestori nel Piano 2023.

Complessivamente da febbraio 2023 ad agosto 2023 lo sportello ha gestito 70 procedimenti; di cui il 39,1% sono stati bocciati e in 3 casi, nei confronti dei gestori, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, trasmettendo gli atti alla Polizia Locale per l’elevazione dei relativi Verbali (sanzione pecuniaria).

La terza commissione consiliare di questa mattina ha approvato anche la proposta deliberativa legata alla “Variante al piano particolareggiato di indicativa privata denominato "Regina Pacis."