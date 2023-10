Piano del traffico e della mobilità, la sindaca Foronchi e la giunta illustrano il documento ai cittadini

Il Piano del traffico e della mobilità sostenibile è arrivato alle battute finali. La sindaca Franca Foronchi e la giunta incontreranno i cittadini mercoledì 18 ottobre, alle ore 18.30, nella sala del consiglio di Palazzo Mancini. Un incontro pubblico per illustrare gli obiettivi del piano in vista della scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni del prossimo 31 ottobre.

Nuovi punti di accesso alla città, azioni di flessibilità in base alla stagionalità, nuova organizzazione dei parcheggi, potenziamento delle aree riservate alle piste ciclabili e delle zone pedonali sono i temi principali del piano del traffico. Un documento che si compone di due parti: una relativa alle linee di indirizzo e agli obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi decenni, l’altra contempla invece una serie di azioni da mettere in pratica nel breve-medio periodo.

Sono passati oltre 26 anni dal precedente Piano del traffico redatto nel 1997 che si è rivelato all’avanguardia per l’epoca e che è stato realizzato in quasi tutte le sue parti, ma che ora necessita di una serie di cambiamenti alla luce delle modifiche che negli ultimi anni si sono fatte strada, dalla mobilità elettrica alla sempre maggiore ricerca di riduzione di macchine nel centro cittadino con relativa pedonalizzazione di queste aree. Il tutto nell’ottica di un abbattimento dei livelli di inquinamento a tutela della salute dei cittadini e della sostenibilità ambientale. L’obiettivo è anche quello di mantenere una zona 30 generalizzata in tutta la città in moda da confermare la statistica positiva che ha “lasciato” il piano del ‘97 di zero morti sulle strade.

Nuovi accessi alla città

Tre gli ulteriori accessi individuati: il primo, già in fase di realizzazione sulla statale all’altezza di via Oriolo, permetterà di raggiungere la zona di ponente e del Parco Le Navi senza dover passare necessariamente per via Allende; il secondo, in corrispondenza dell’Ospedale dalla SS16 e il terzo al confine con Gabicce Mare all’altezza di via Francesca da Rimini.

Stagionalità: Cattolica ha due differenti necessità nel corso dei 12 mesi: invernale ed estiva. E durante la stagione estiva si andranno a mettere in atto misure che contemperano le esigenze dei cittadini con quelle legate al turismo.

Azioni nel breve-medio periodo

Si tratta di una serie di interventi da programmare, o già programmati. Per le vie Carducci e del Prete si ritiene necessario mantenere i sensi unici già esistenti sia a tutela della sicurezza stradale che della vivibilità di queste zone, implementando ulteriormente la ciclabilità e la pedonabilità di questi due assi. Il lungomare Rasi Spinelli ha visto un’importante riqualificazione e ciò comporta anche un ripensamento dei suoi spazi, alla ZTL serale introdotta per questa estate si potranno implementare determinate fasce per l’accesso di camion dei fornitori di beni e servizi oltre al divieto di accesso ai pulman turistici favorendo l’utilizzo di navette.

Parcheggi

Il Piano prevede una razionalizzazione dei parcheggi che contempla l’installazione della segnaletica informativa sugli stalli nei vari punti di accesso della città, al fine di smistare il traffico in base alla reale destinazione finale.

“Il nuovo Piano del traffico e della mobilità sostenibile – commenta la sindaca Franca Foronchi – realizza una parte fondamentale del tipo di città che immaginiamo e vogliamo nei prossimi decenni. Una città che si estende su appena 6 chilometri quadrati e che proprio per questo, deve essere organizzata e razionalizzata anche alla luce delle presenze estive legate al turismo, con l’obiettivo di favorire una maggiore condivisione sicura degli spazi e la riappropriazione di questi da parte di tutti i cittadini, soprattutto anziani, bambini e persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Con questo piano del traffico Cattolica diventa una città a misura di persona, nella quale i quartieri sono ben collegati, la divisione della ferrovia viene ricucita e si valorizzano i percorsi che collegano i parchi e i punti di interesse, come le scuole e i servizi. E’ un piano che fornisce all’Amministrazione strumenti per dare vita a un assetto urbano che corrisponde a una visione generale di città, impedendo di mettere in atto azioni “spot”. Ed è così che avremo una Cattolica sempre più vivibile e sostenibile”.

Ricordiamo che il termine per presentare eventuali osservazioni è il 31 ottobre 2023. Le osservazioni andranno protocollate tramite PEC a protocollo@comunedicattolica.legalmailpa.it oppure di persona presso l’ufficio al piano terra di Palazzo Mancini aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

È possibile scaricare il Putms al seguente link https://bitly.ws/PM4c o consultarlo presso l’Ufficio della Segreteria del Sindaco