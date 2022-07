Piano emergenza caldo, operativa anche l’unità di strada per l’assistenza alle persone senza fissa dimora allestita dal Comune di Rimini. “Oltre al Nucleo Fragilità Anziani, che mette in campo un aiuto rivolto prevalentemente agli anziani che vivono soli e che vedono acuirsi i problemi di salute e di isolamento sociale - spiega Kristian Gianfreda Assessore alla protezione sociale - in questi giorni abbiamo chiesto di incentivare anche l’attività di un’altra unità operativa, quella che opera sulla strada, rivolta alle persone senza fissa dimora. Un servizio finanziato dal Comune di Rimini, che coinvolge un'unità operativa formata dall’associazione Papa Giovanni XXIII, Rumori Sinistri, la Caritas e la Croce Rossa e che - in questi giorni di emergenza caldo - cerca in strada e si prende cura delle persone senza fissa dimora, per prevenire malori e qualsiasi forma di disagio dovuto alle alte temperature. Il servizio prevede un’assistenza immediata alla persona, la distribuzione di acqua, viveri, indumenti, farmaci, prodotti per l'igiene personale e altri tipi di necessità.”