Piano industriale di Ferrovie dello Stato: "Rimini sarà un hub dell’ingegneria e della manutenzione"

“Accogliamo con favore e molta fiducia il nuovo Piano industriale, presentato in queste ore dal Gruppo Ferrovie dello Stato. Prima di tutto, delinea un programma di sviluppo integrato in cui l’intera rete trasportistica su ferro della Penisola viene messa in linea, con l’effetto potenziale di migliorare l’accessibilità ai grandi attrattori turistici italiani. Sistemi di mobilità efficienti, diminuendo i tempi di percorrenza, accrescono l’efficienza e la competitività stesa dell’industria dell’accoglienza nazionale, alle prese con un complesso rilancio dopo i due anni di sostanziale blocco causa pandemia". Queste le parole del sindaco di Rimini, Jamil Sadeghovaald, in seguito alla presentazione del Piano industriale che tocca da vicino anche l'ambito riminese.

"Per quanto riguarda più specificatamente la realtà riminese, è da sottolineare adeguatamente la positiva novità dell’investimento che Trenitalia intende attuare per potenziare l’attività e lo stabilimento della sede riminese delle Officine Grandi Riparazioni. C’è il chiaro intento, messo nero su bianco, non solo di non dismettere, come spesso si è paventato negli ultimi 10 anni, ma di ubicare a Rimini un vero e proprio hub dell’ingegneria e della manutenzione ferroviaria - spiega Sadeghovaald - capace di essere il punto di riferimento del Paese per tutto ciò che riguarda la rete su ferro che serve le grandi località turistiche e i servizi ad esso connessi. I vantaggi in termini di prestigio e soprattutto occupazione sono evidenti: lì non si chiude, anzi si espande la produzione, innovandola".

"E questo risultato, se mi si consente, è effetto anche dello stimolo e delle relazioni che come amministrazione comunale, come forze sindacali e come lavoratori impiegati alle OGR sono stati messi in campo negli ultimi anni, con pazienza e soprattutto con la convinzione che quel luogo non è solo storia ma è presente e futuro prezioso per un’azienda strategica del Paese come Ferrovie dello Stato. Il Piano degli investimenti conferma e sancisce questa novità. Adesso bisogna dargli seguito, passando dalla carta ai fatti. Nel frattempo - conclude il primo cittadino riminese - ringrazio il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenitalia per l’impegno espresso su OGR, rinnovando l’ampia disponibilità della nostra amministrazione ad accompagnare lo sviluppo del trasporto pubblico e ferroviario sul nostro territorio".