Piano di marketing e brand strategy, accordo raggiunto con il partner Kpmg

L’amministrazione comunale ha selezionato il gruppo internazionale Kpmg per l’affidamento del servizio di predisposizione del Piano strategico di marketing e brand strategy della città di Riccione. La selezione che ha portato all’individuazione del partner è avvenuta attraverso un “Avviso pubblico di indagine di mercato” a seguito del quale sono pervenute numerose offerte da altrettanti gruppi accreditati a livello nazionale e non solo.

“Come amministrazione comunale - commenta la sindaca di Riccione Daniela Angelini - siamo estremamente soddisfatti di avere destato l’interesse di grandi gruppi di caratura internazionale. Il partner individuato, Kpmg, è estremamente solido e autorevole, e saprà accompagnare la crescita e il rilancio della nostra città attraverso un piano di sviluppo efficace e innovativo”.

La ristrutturazione del sistema turistico

“Nel corso del 2023 - aggiunge la prima cittadina - abbiamo avviato il Piano strategico del turismo con l’obiettivo di dare corpo al primo progetto di vera e propria ristrutturazione del sistema turistico, rifondandolo sulla base di progettualità chiare e condivise, derivanti da una precisa e approfondita analisi del territorio e dello sviluppo di strategie di lungo periodo. Una prima parte del lavoro è stata condotta in collaborazione con i nostri operatori: ora, con il coinvolgimento di un partner network con forte connotato di internazionalità intendiamo andare oltre, dando risposte concrete innanzitutto ai quesiti strategici”.

Un network che opera in 143 Paesi

Kpmg è uno dei principali network di servizi professionali alle imprese, leader nella revisione e organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e amministrativi. Il network Kpmg è attivo in 143 Paesi del mondo con circa 273mila risorse per oltre 6mila clienti. Presente in Italia da oltre 60 anni, Kpmg conta circa 6mila professionisti e 25 sedi sull’intero territorio nazionale, di cui due in Emilia-Romagna, a Bologna e a Parma.

I principali driver strategici di Kpmg sono tre: la digital transformation, l’attrazione e il mantenimento dei talenti, i fattori Esg (environmental, social, governance, ovvero ambientale, sociale e gestionale).

Il futuro sostenibile

La costruzione di un futuro sostenibile, fondato sui fattori Esg, oggi, è la priorità in cima alle agende di imprese e istituzioni ed è una priorità dell’amministrazione comunale di Riccione: Kpmg è impegnata nella diffusione della cultura Esg, dalle strategie all’innovazione dei modelli di business, dai bilanci di sostenibilità all’assurance.

Inoltre, i grandi cambiamenti economici, tecnologici e sociali degli ultimi anni hanno portato Kpmg a focalizzarsi sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale, mettendo a disposizione di aziende ed istituzioni le migliori competenze ed esperienze sulle tecnologie emergenti, un approccio perfettamente rispondente alle esigenze dell’amministrazione comunale di Riccione.

“Riccione rappresenta un brand iconico del turismo Made in Italy con un enorme potenziale di crescita - afferma Roberto Giovannini, Partner Kpmg, Head of Consumer Industrial Markets -. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione il nostro know how, che integra metodologie e approcci all’avanguardia anche in ambito digitale con un ecosistema di partner su tutta la filiera di contenuti”.