Piano del traffico, Cna a confronto con la giunta: "Bene l'idea di più aree pedonali, servono parcheggi"

Era presente la giunta comunale praticamente al completo all’incontro sul nuovo piano del traffico e della mobilità sostenibile del Comune di Cattolica organizzato martedì sera presso la nuova sede della Cna di Cattolica in via del Partigiano da Adac, Cna, Confartigianato e Confesercenti che insieme rappresentano la maggioranza delle imprese cittadine nel turismo, nell’artigianato e nel commercio.

“E’ stato un incontro molto importante - sottolineano le associazioni - organizzato da quattro associazioni di categoria che condividono un approccio e un metodo di lavoro comune. L’amministrazione ha raccolto il nostro invito partecipando con la sindaca e quattro assessori e per questo li ringraziamo. Avevamo già approfondito il documento ma l’ulteriore tempo concesso dal Comune ci ha permesso di organizzare il confronto al quale hanno partecipato una trentina di imprenditori in rappresentanza delle imprese che operano in tutti i settori del tessuto economico cittadino”.

Diversi i temi affrontati a partire dalla necessità di un maggior numero di parcheggi nelle zone limitrofe al centro commerciale cittadino. “Abbiamo apprezzato l’idea dell’amministrazione di una maggiore pedonalizzazione nelle fasce serali delle zone turistiche e commerciali - continuano le associazioni -. Siamo nel 2023 ed è innegabile che tutte le città stiano andando in quella direzione, sarebbe sbagliato tornare indietro. E’ importante ovviamente che ci siano due velocità diverse nelle ore diurne e in quelle serali per permettere a turisti e operatori di accedere nelle zone strategiche durante il giorno. Ma contestualmente a questo tipo di operazione va riconsiderato il tema della sosta".

Le categorie e gli operatori economici e commerciali affrontano poi il tema delicato dei parcheggi. "Consideriamo un errore non aver previsto già nella fase di progettazione del nuovo lungomare la ricollocazione dei quasi quaranta stalli per le auto che sono stati rimossi in prossimità delle attività commerciali dalle vie Volta, Risorgimento e Belvedere a favore dei motorini. Bene il parcheggio De Curtis che dista poco più di 500 metri dal centro ma è necessario valutare anche altre situazioni, magari partendo dallo sfruttamento più efficace della Piazzetta delle Erbe recentemente riacquisita dal Comune. In questo contesto sarà anche importante privilegiare la rotazione delle auto in sosta evitando stazionamenti plurigiornalieri, soprattutto nelle zone turistiche della città”.

E’ stato poi affrontato il tema degli accessi alla città e dell’area artigianale: “Alleggerire il traffico in entrata in via Allende è strategico, la previsione di una nuova rotonda dietro all’ospedale che colleghi con via del Partigiano e il ponte sul Tavollo che porti verso Gabicce saranno importanti per diminuire la pressione su quella che, al momento, è l’arteria cittadina più stressata dai turisti. Bene anche la nuova viabilità che da San Giovanni in Marignano porta a via Oriolo per l’accesso alla zona nord della città".

"Non va poi dimenticata la zona artigianale: i nuovi insediamenti sono senz’altro positivi per la nostra città ma vanno accompagnati da una nuova viabilità che diminuisca lo stress sulle vie Luciona e Toscanini. In generale comunque riteniamo questo incontro molto positivo. Nelle prossime settimane trasmetteremo per iscritto le osservazioni all’amministrazione”.