Tra le colline della Valmarecchia spunta una piantagione di marijuana

Scoperta dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria in un appezzamento di terreno demaniale tra le località Boscara e Cavallara di Maiolo

Era ben occultata in un appezzamento di terreno demaniale, nascosta da occhi indiscreti, la piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria. I militari dell'Arma hanno individuato le 7 piante di stupefacente che crescevano rigogliose tra gli arbusti nella zona tra Boscara e Cavallara di Maiolo e avevano già raggiunto un'altezza di 60 centimetri con le infiorescenze che erano oramai pronte per essere raccolte. Un raccolto che è stato interrotto dai carabinieri che hanno sequestrato la piantagione e, al momento, stanno indagando per riuscire ad individuare il coltivatore.