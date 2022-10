Piazza Cavour sarà ancora più bella, la Regione stanzia 1,5 milioni per il Palazzo del Podestà

Ristrutturazione straordinaria della “Scuola del sorriso”, nel comune di Lagosanto, in provincia di Ferrara; opere integrative per completare la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità di Maiolo, nel riminese; valorizzazione degli edifici storici di piazza Cavour che fanno parte del progetto del Museo Part - Palazzi dell'arte a Rimini; completamento della pista ciclabile a San Prospero, in provincia di Modena. La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 2.392.300 euro in seguito a un bando per interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.

“Prosegue il sostegno concreto della Regione agli investimenti degli enti locali- commenta l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano-. Con gli interventi per completare queste quattro opere contribuiamo a valorizzare l’offerta culturale, turistica e scolastica del territorio emiliano-romagnolo, proseguendo l’opera di riqualificazione avviata già a inizio legislatura”.

I progetti riminesi finanziati

Manutenzione straordinaria e sicurezza della viabilità comunale a Maiolo

Si tratta di opere integrative, aggiuntive e compensative di un’opera già presentata e selezionata da un bando precedente, predisposte per completare il precedente progetto che è stato ridimensionato per far fronte allo straordinario aumento dei costi. Il contributo regionale è di 84.500 euro.

Museo Part – Palazzi dell’Arte - Rimini

In continuità col progetto già presentato in un bando precedente e terminato sul percorso storico della via Flaminia, viene ora presentato un progetto di riqualificazione (contributo regionale 1.500.000 euro) del complesso monumentale medievale costituito dal duecentesco Palazzo dell’Arengo e dal trecentesco Palazzo del Podestà, i due imponenti edifici contigui di grande rilevanza storica e architettonica che si affacciano su Piazza Cavour, cuore della città di Rimini. Le opere in particolare riguardano il Part – Palazzi dell’Arte Rimini, nuovo Museo di Arte Contemporanea ospitato all’interno del complesso monumentale. Con questo intervento si porterà a compimento la valorizzazione degli edifici storici, attraverso una serie di interventi coordinati, finalizzati al completamento del percorso espositivo del Museo, con il miglioramento funzionale, impiantistico ed estetico dei due palazzi.

Il commento di Emma Petitti

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, commenta positivamente il nuovo finanziamento appena annunciato: "Le opere in particolare riguardano il Part Palazzi Arte Rimini, e con questo intervento si porterà a compimento la valorizzazione degli edifici storici, attraverso una serie di interventi coordinati, finalizzati al completamento del percorso espositivo del museo, con il miglioramento funzionale, impiantistico ed estetico dei due palazzi".

Al riminese vengono destinati anche 84.500 euro per completare la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità a Maiolo: "Sono tutti segni tangibili della direzione in cui la Regione intende andare sostenendo e valorizzando il patrimonio artistico del territorio e la sua offerta turistica. Tali finanziamenti si inseriscono nell’ambito di 2,4 milioni di euro che la Regione Emilia-Romagna ha destinato insieme ad altri interventi a Lagosanto per una scuola e a San Prospero per una pista ciclabile", conclude Petitti.