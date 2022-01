Da piazza don Minzoni al recupero dell'area ex Acer, sarà un 2022 all'insegna dei cantieri

A Coriano sono state avviate una lunga serie di gare d’appalto e nei primi mesi del 2022 sarà aperto un notevole numero di cantieri. I lavori in gara riguardano la messa in sicurezza di un tratto di via Bastioni, in località Mulazzano, interessato da dissesto (importo 50mila euro); interventi di ampliamento e riqualificazione delle linee di illuminazione pubblica esistenti (80mila euro); riqualificazione della piazza don Minzoni (250mila euro); riqualificazione delle pavimentazioni di alcune piazze e marciapiedi comunali (250.700 euro); riqualificazione della viabilità comunale, anno 2021, secondo stralcio (817.800,00 euro); recupero area urbana ex Acer tramite trasformazione in parcheggio e area verde (100mila euro).

A tutto questo si aggiungono gli incarichi di progettazione che riguardano il progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Ospedaletto in via don Milani 6; il progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione del nuovo polo scolastico scuola infanzia, nido e centro polifunzionale per l’associazionismo mediante il recupero dell’area ex Asl di Coriano e, infine, il progetto esecutivo architettonico e strutturale per la riqualificazione della sede municipale.

“Si tratta di un risultato complessivo che definirei ottimo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi – meglio di così non si poteva davvero fare. Nell’ultimo mese del 2021 il lavoro dell’Area Lavori pubblici è stato certamente lodevole sostenuto e seguito anche dalla Ragioneria. Ringrazio dirigenti e dipendenti per l’impegno che ci hanno messo e per la professionalità dimostrata. Non ci fermiamo e ripartiamo subito per dare a Coriano quegli interventi di cui necessita e che fanno parte del programma amministrativo che ci siamo dati”.