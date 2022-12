Una piazza in festa, le stelle del motomondiale “accendono” le luci aspettando il Natale

Con una grande festa di piazza si è accesa la magia delle luci di Natale sulla città. Una doppia festa che ha incrociato le stelle del Natale con le stelle del motomondiale: ad accendere la festa, un suggestivo conto alla rovescia che ha visto fra i protagonisti, oltre alla vicesindaca Chiara Bellini e agli assessori della giunta, anche i grandi campioni del motorsport, guidati dall'iridato di MotoGP Francesco Bagnaia, protagonisti a Rimini dei Fim Awards, che hanno assistito al momento dell’accensione in piazza Cavour salutando la piazza, circondati da curiosi e fan.

Dopo la sfilata delle principesse delle fiabe e della banda giovanile di Rimini, i cori natalizi per le vie del centro storico, gli spettacoli di fuoco e le coreografie luminose delle danzatrici tribali, le canzoni di Natale hanno dato il via al momento più atteso. Alle ore 17 il soffitto di stelle e il grande albero di Natale in piazza Cavour, il Platano in piazza Malatesta, il grande albero tridimensionale in piazza Tre Martiri, gli Angeli luminosi all’Arco d’Augusto e i lunghi fili luminosi da Miramare a Torre Pedrera hanno illuminato la città.

“Abbiamo voluto il Natale nella sua essenza – ha detto la vicesindaca Bellini assieme alla giunta al momento dell’accensione- le luci, la tradizione, il senso di calore e di una festa che coinvolge tutta la comunità, nessuno escluso”. Protagonisti della festa in piazza famiglie, bambini e curiosi accompagnati della Banda Giovanile di Rimini e le voci del coro della scuola Faini di Santarcangelo, le Principesse di Magicamente, i piccoli ginnasti della Polisportiva Celle con le loro esibizioni, Veronica Villa con il suo repertorio natalizio, le Baie del Fuoco di Piacere spiaggia Rimini e le danzatrici Anura Stile Tribale. Una suggestiva cartolina natalizia che ha dato ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il Capodanno più lungo del mondo’.