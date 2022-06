Piazza Mercato “conquistata”, dopo due anni le voci dell'Istituto Comprensivo tornano ad “In-cantare”

Dopo due anni, i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cattolica e le loro famiglie sono tornati a cantare e a suonare insieme e lo hanno fatto il 5 giugno, nel cuore di Cattolica, in piazza del Mercato Coperto, richiamando a gran voce cittadini e cittadine di tutte le età. “Segno che la pandemia – spiegano - non ha fermato la Musica e la voglia di attivare, ancora una volta, quel dialogo sonoro con il Territorio che da sempre contraddistingue il nostro Istituto”. È stata una giornata fitta di appuntamenti il cui obiettivo era quello di “stare insieme, per emozionarsi, per ritrovare unione e identità e comprendere – continuano dall’Istituto Comprensivo -che la Musica è uno strumento potente che conduce all'armonia del singolo nel tutto”.

“Quello a cui abbiamo assistito ieri - spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Federico Vaccarini - è solo l’ultima tappa di un percorso fatto di incontri, lezioni, impegno e passione che sono sicuro che le alunne e gli alunni ricorderanno a lungo. È stato uno splendido momento che ci ricorda ancora una volta quanto sia importante il rapporto tra la scuola e il territorio. Li ringraziamo per questo appuntamento, perché quando c’è musica c’è festa e soprattutto vi è unità”. Anche la Sindaca Franca Foronchi, nel pomeriggio, ha assistito alle esibizioni raccogliendo l’invito della Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Anna Rosa Vagnoni, e Rosa Maria Fabbri, referente dei progetti. “Quando la scuola chiama l’Amministrazione risponderà sempre presente”, ha detto la Prima cittadina.

Il programma ha preso avvio già dalle 16,30 con il coro di Istituto «In-cantare» formato da alunni/e delle scuole primarie di Repubblica e Torconca diretti da Claudia Giunta. A seguire, dalle 18,30, l’esibizione «Suoniamo e cantiamo la Musica» con protagoniste le classi seconde delle sezioni A, B, C ed alcuni alunni delle classi terze A e B della Secondaria di I° grado Emilio Filippini sotto la direzione di Giovanna Franchini. Dalle 21,00 è andato in scena l’appuntamento «In-canto in coro» con l’esibizione della corale formata da bambini/e dai 6 ai 90 anni. Una storica “formazione” che vanta una tradizione decennale e che è stata diretta da Claudia Giunta ed accompagnata da Giovanna Franchini. La serata è stata presenta da Eleonora Martina.