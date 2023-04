L'Arena della Regina vuole farsi bella per i big della musica, si punta al Pnrr per rifare la pavimentazione

In occasione della conferenza stampa tenutasi nella mattinata di mercoledì 18 aprile presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, in merito alla presentazione del cartellone degli eventi estivi che ravviveranno durante il corso dell'intera stagione l'Arena della Regina, la Sindaca Franca Foronchi ha annunciato che "con il pretesto" degli appuntamenti musicali estivi in programma e al fine di conferire nuovamente lustro e risalto alla Piazza della Repubblica, cuore pulsante e nevralgico delle attività d'intrattenimento e culturali della città, è stata candidata ai fondi del Pnrr.



"La pavimentazione necessita di essere rivista. Occorrono miglioramenti e manutenzione. Data l'estensione, il cui intervento richiederebbe una spesa di circa 3/3.5 milioni di euro, è stata avanzata questa candidatura per la rigenerazione urbana", spiega la prima cittadina.