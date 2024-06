Piazzale Roma in festa, arriva il giorno dei The Kolors. Ad aprire il concerto la vincitrice di X Factor

Tutto pronto a Riccione per dare il benvenuto all’estate con l’allegria, il divertimento e la musica firmata Cornetto Algida. Venerdì, 21 giugno, il “cuore di panna” più dolce dell’estate festeggia insieme a Riccione l’arrivo della bella stagione con “Unwrap the Summer – Un’estate da scartare insieme”. Dalle ore 16 piazzale Roma si accende con il villaggio del Cornetto Algida dove tutti potranno divertirsi con le numerose attività interattive proposte nei quattro corner dedicati al gelato simbolo dell’estate e dell’allegria. Nel villaggio sarà possibile giocare e vincere i gadget, truccarsi nel make up corner e ballare insieme al ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici di Maria 2022.

La festa esploderà alle 21 quando, sul grande palco di piazzale Roma, saliranno i The Kolors per il concerto a ingresso libero che lancerà l’estate. La band italiana, protagonista della campagna di comunicazione di Cornetto Algida con il nuovo singolo “Karma”, porterà sul palco il suo travolgente sound pop che farà ballare e cantare tutta la piazza.

Ad aprire la serata ci sarà la giovane ed eclettica cantautrice Sarafine, vincitrice di X Factor 2023. Fra gli ospiti speciali anche Davide Vavalà, Tiktoker da milioni di followers e artista dallo stile urban, che si esibirà in una live performance per creare delle t-shirt personalizzate per il pubblico presente, e Mattia Zenzola che farà ballare il pubblico con una coreografia speciale.

A presentare l’evento ci saranno due voci d’eccezione: Michele Caporosso, in arte Wad, e Giada Coletti, speaker di Radio Deejay, che faranno gli onori di casa e coinvolgeranno il pubblico durante una giornata piena di musica e divertimento. L’evento è a ingresso libero.