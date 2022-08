Piazzale Roma si trasforma in una palestra a cielo aperto, corsi di pilates, yoga e group cycling

Partita alla grande la prima settimana di Play Deejay, il programma di allenamenti quotidiani che per tutto il mese di agosto affianca e precede il palinsesto delle serate musicali di Deejay On Stage trasformando piazzale Roma in una palestra a cielo aperto (al mattino dalle 7 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 20). Sono oltre 50 le persone che partecipano tutti i giorni a ogni corso, dal pilates allo yoga, dal cardio tone al functional training, con il group cycling sold out fino al 16 agosto. Si ricorda che tutti gli allenamenti sono gratuiti e tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline. Per prenotarsi è sufficiente scaricare l’app di Technogym e selezionare il corso che interessa.