Piazze, municipio e teatro con le luci spente. Una giornata dedicata al risparmio energetico

E’ l’11 marzo il giorno scelto per l'edizione 2022 di “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita proposta ogni anno da Rai radio2 e Rai per il sociale. Il Comune di Coriano aderisce all’evento, con lo spegnimento di alcune luci pubbliche: fino alle ore 23,30 di venerdì 11 marzo rimarranno, infatti, spente le luci di piazza Mazzini, quelle del Palazzo comunale e del Teatro Corte. La campagna di sensibilizzazione intende coinvolgere l’intera cittadinanza invitandola, nei limiti delle possibilità, ad osservare non solo venerdì, ma sempre, alcune buone abitudini per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile

Anna Pazzaglia, assessore: “Ogni cittadino può aderire all'iniziativa attuando azioni virtuose di razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: (alimentari, trasporti, comunicazione) e promuovendo l'uso di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi)”.